Песков заявил, что в России могут ввести ответственность за призыв к санкциям

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил введение в России ответственности за призывы ввести санкции против страны. Он заявил об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин.», транслируемой телеканалом «Россия 1», передает ТАСС.

Песков отметил, что эта идея озвучивалась, однако в Государственной думе подобный законопроект пока не рассматривали.

«Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там. Этот вопрос будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия проявит мудрость при выборе ответных мер в случае введения США санкций в отношении 35 российских чиновников и бизнесменов. По его словам, глава государства знает о соответствующей инициативе о санкциях в отношении 35 россиян, которую накануне одобрил конгресс США.

Палата представителей конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, приняла законодательную инициативу, согласно которой администрации Белого дома предлагается рассмотреть возможность введения ограничительных мер против 35 россиян, среди которых также официальные лица.