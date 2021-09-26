Песков заявил, что политики США накачивают себе рейтинги за счет русофобии

Мода среди американских политиков накачивать себе рейтинг за счет русофобии никуда не уходит, хотя это наносит вред результатам саммита президентов РФ и США в Женеве. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть, как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом», — сказал представитель Кремля, комментируя инициативу Конгресса США о введении санкций в отношении 35 российских официальных лиц и представителей бизнеса.

При этом Песков выразил надежду на то, что подобной «глупости совершено не будет». В противном случае, по мнению пресс-секретаря президента РФ, это нанесет сокрушительный вред «духу и атмосфере» саммита в Женеве.

Ранее Палата представителей конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, приняла законодательную инициативу, согласно которой администрации Белого дома предлагается рассмотреть возможность введения ограничительных мер против 35 россиян, среди которых также официальные лица.