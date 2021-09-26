Глава СВР заявил о готовности России к усилению НАТО в киберсфере

Россия сможет обеспечить себе информационную безопасность даже в условиях наращивания станами-членами НАТО потенциала в киберсфере. Об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью телеканалу RT.

«Мы видим, как наши партнеры наращивают свой наступательный киберпотенциал как в США, так и странах — членах НАТО, но я могу заверить зрителей этой программы, что Россия способна обеспечить и обеспечит информационную безопасность», — сказал он.

Глава СВР также подчеркнул, что Россия вносит свой вклад в создание системы глобальной кибербезопасности.

Ранее в Гааге состоялись первые межведомственные консультации по кибербезопасности между Россией и Нидерландами. Тогда стороны констатировали необходимость недопущения конфронтации между государствами в сфере киберпространства.