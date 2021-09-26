Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Крыму оценили сценарий силового захвата полуострова Украиной 10:41
Усик: хочу чаще любить жену 10:40
Актриса Елена Проклова пожаловалась на свою пенсию 10:39
Актер Назаров спел песню про Дзюбу: за воздух некстати зацепился одною... 10:27
Помощник гида рассказал подробности случившегося на Эльбрусе 10:25
Россиянам рассказали, как банки начисляют кешбэк 10:24
Премьер Мали объяснил обращение к российской ЧВК тем, что страну... 10:15
Менеджер Яна об отмене боя со Стерлингом: Петр будет биться с любым доступным... 10:11
МВД разрабатывает банк биометрических данных россиян и иностранцев 10:08
Кличко оценил победу Усика в поединке с Джошуа 10:04

В Германии начались выборы в парламент

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

В Германии начались выборы в Бундестаг, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС.

Проголосовать смогут около 60,4 млн граждан. Участки проработают до 18.00, после этого будут опубликованы первые данные экзитполов. Первые официальные данные от ЦИК появятся в ночь на 27 сентября.

В стране используется смешанная избирательная система, которая сочетает мажоритарный и пропорциональный принципы.

В парламентских выборах принимают участие 47 политических объединений, при этом реальные шансы на попадание в Бундестаг имеют ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.

После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал удачи всем участникам выборов в Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Германии начались самые непредсказуемые выборы
Каковы расклады на выборах в немецкий Бундестаг
Сербия стягивает танки к границе Косова. Что происходит?
Политологи оценили возможность начала новой войны на Балканах
«России в ЕС заявили: в Африке вам не место»
Лавров объяснил контакты Мали с российской ЧВК
Премьер Мали объяснил обращение к российской ЧВК тем, что страну «бросила» Франция
На Украине заявили об отсутствии военного преимущества у России
В США заявили о планах привлечь Нацгвардию к проведению вакцинации
После расшифровки «черных ящиков» появилась вероятная причина крушения Ан-26 под Хабаровском
Новости и материалы
В Крыму оценили сценарий силового захвата полуострова Украиной
Усик: хочу чаще любить жену
Актриса Елена Проклова пожаловалась на свою пенсию
Актер Назаров спел песню про Дзюбу: за воздух некстати зацепился одною из ласт
Помощник гида рассказал подробности случившегося на Эльбрусе
Россиянам рассказали, как банки начисляют кешбэк
Менеджер Яна об отмене боя со Стерлингом: Петр будет биться с любым доступным соперником
МВД разрабатывает банк биометрических данных россиян и иностранцев
Кличко оценил победу Усика в поединке с Джошуа
На Украине цены на газ вырастут в полтора раза
Хавбек «Спартака» Бакаев поделился мнением о тренере Витории
Россияне стали реже покупать лекарства в аптеках
Усик рассказал о своих планах после боя с Джошуа
Финансист Достов прогнозирует исчезновение наличных в России
Панарин ответил на слухи, что он отказывается выступать за сборную
В Роспотребнадзоре рассказали, кто испытывает проблемы с обонянием еще до заражения COVID-19
Усик рассказал, где он хочет провести реванш против Джошуа
В Кемерове выпал первый снег
Все новости
«Украина возвращает свое»: Усик превзошел Джошуа и стал чемпионом
Усик единогласным решением победил Джошуа и завоевал четыре чемпионских пояса
Пенсионный возраст, налоги и ссылка в Сибирь: о чем Путин говорил с лидерами партий
Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума
Любовь в лесу, дочь Бодрова и шаман Витька Людоед
Все призеры пандемийного «Кинотавра»
Человек, который научил лодку летать и стрелять
Как военный инженер Дмитрий Григорович создал первые российские гидропланы
Каким работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты
С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты некоторых категорий бюджетников
«За российским СПГ стоит очередь, все произведенное — продаем»
Эксперты объяснили, как России не потерять газовый рынок Азии
Люку Скайвокеру — 70
«Хотели быть политкорректными, а получился «Двач»
Журнал The Lancet назвал женщин «телами с вагинами» и вызвал скандал
«Рядом с нами страшная Россия, нам нужны доллары и оружие»
Киев обвинил Москву в нарушении воздушного пространства в Черном море
Аборты, оружие и суррогатные дети: что порицает митрополит Иларион
В РПЦ заявили, что не боятся говорить о своих доходах
«Дмитрий, который считает себя Дианой»
Стала известна личность мужчины, напавшего с топором на покупателей «Магнита»
Жуки, черти и Николай II
Каким было кино в царской России
«Нужна новая политика». В Китае не исключают первый ядерный удар по США
Дипломат призвал Пекин быть готовым нанести первый ядерный удар по Америке
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях