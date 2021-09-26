В Германии начались выборы в парламент

В Германии начались выборы в Бундестаг, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС.

Проголосовать смогут около 60,4 млн граждан. Участки проработают до 18.00, после этого будут опубликованы первые данные экзитполов. Первые официальные данные от ЦИК появятся в ночь на 27 сентября.

В стране используется смешанная избирательная система, которая сочетает мажоритарный и пропорциональный принципы.

В парламентских выборах принимают участие 47 политических объединений, при этом реальные шансы на попадание в Бундестаг имеют ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.

После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал удачи всем участникам выборов в Германии.