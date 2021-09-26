Трамп вновь заявил, что выиграл прошлогодние президентские выборы в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает телеканал Newsmax.

«Выиграл я или проиграл, все, что я хочу — это честные выборы, но я не сомневаюсь, что мы выиграли, и выиграли крупно», — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в штате Джорджия.

По мнению Трампа, Джорджия станет «большой победой» через три года — Трамп намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Трамп также высмеял действующего президента Джо Байдена как «самую большую неудачу» на посту американского лидера.

«Он ничего не делает, чтобы привлечь к ответственности компартию Китая за распространение вируса в мире. Байден даже не произнес слово «Китай» в своей речи в ООН, потому что он слишком скомпрометирован, чтобы с ними бороться, а затем лишь кратко упомянул Афганистан, потому что вывод [войск] стал катастрофой — для него самого и для нашей страны», — сказал Трамп.

3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства были демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп, который на тот момент занимал должность главы. На выборах победил Байден, но штаб Трампа сообщил об отказе признавать оппонента победителем.