Лавров: для продолжения контактов с талибами* не обязательно снимать с них санкции

Существующие ограничения в отношении движения «Талибан» (организация запрещена в России) не препятствуют контактам России с ними. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».

«Нынешнее положение дел не ограничивает и не препятствует нашим контактам с талибами», — сказал министр.

Он отметил, что пока не слышал о том, чтобы Совет Безопасности ООН поднимал вопрос о возможном смягчении международных санкций в отношении талибов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые западные силы находятся в стадии «отрицания реальности», продвигая «антиталибские интересы». В пример она привела сенатора США Линдси Грэма, который, по информации СМИ, начал налаживать дипломатические отношения противостоящих «Талибану» сил Панджшерского ущелья с региональными державами.

В то же время назначенный боевиками радикального движения «Талибан» министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф призвал международное сообщество дать организации 20 месяцев, прежде чем судить о ее правлении.