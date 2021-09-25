Страны QUAD договорились о сотрудничестве в космосе, в сферах кибербезопасности и 5G

Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в космической области, в сферах кибербезопасности и развития 5G. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам встречи, состоявшейся 24 сентября в Вашингтоне.

Отмечается, страны обменяются спутниковыми данными, ориентированными на мониторинг и адаптацию изменений климата, предупреждения стихийных бедствий. Ожидается, что обмен такой информацией позволит QUAD лучше адаптироваться к изменениям климата и увеличивать мощности в других странах Индо-Тихоокеанского региона, которые подвергаются климатическому риску.

Также страны QUAD запускают группу по кибербезопасности: экспертная группа на уровне руководителей будет проводить регулярные встречи для продвижения взаимодействия между правительствами и промышленностью для достижения устойчивых преобразований в различных отраслях.

Кроме того, Австралия, Индия, Япония и США договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения (5G),указано в заявлении.

«В партнерстве с отраслью мы продвигаем развертывание безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G и не только 5G, а также работаем с рядом партнеров для содействия инновациям и продвижению надежных поставщиков и подходов, таких как Open-RAN», говорится в документе.

Также страны Quad объявили о «запуске нового партнерства «четверки» в области инфраструктуры», в том числе с Европейским союзом.

В ходе первой личной встречи лидеров стран-участниц QUAD, которая состоялась 24 сентября в Вашингтоне, США, Япония, Индия и Австралия обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинацией, изменения климата, новых технологий, ситуации в регионе и т.д..

Четырехсторонний диалог (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) появился в 2007 году, его целью стало обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности, которое получило название AUKUS. Первой инициативой нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок, из-за которого Канберра отказалась от аналогичного контракта с Парижем.

Ранее сообщалось, что в Австралии прокомментировали взаимодействие AUKUS с «четверкой».