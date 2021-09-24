Сторонники Греты Тунберг устроили в Берлине крупнейший в истории экопротест

На массовую экологическую акцию протеста в Берлине 24 сентября, по оценкам правоохранителей города, вышли 50 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы полиции.

При этом организаторы митинга утверждают, что, по их данным, участников было вдвое больше — 100 тыс. человек.

В акции принимает участие шведская активистка Грета Тунберг. Она выступила на демонстрации в защиту климата.

Прошедшая акция стала крупнейшей в Берлине по меньшей мере с августа 2020 года: тогда в городе собралось до 40 тыс. противников коронавирусных ограничений.

Многотысячная демонстрация прошла по инициативе движения Fridays For Future. Ее цель — обратить внимание будущего правительства ФРГ на проблему глобального потепления. Как утверждает BBC, протесты были организованы движением более чем в 1,4 тыс. городах и населенных пунктах на всех континентах. Издание называет это крупнейшим климатическим протестом в истории и первым с начала пандемии.

Демонстранты несут транспаранты с надписями: «Бабушка, что такое снеговик?», «Природа не ведет переговоров».

Ранее активисты заявили, что число убийств защитников природы достигло рекордного уровня.