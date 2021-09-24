Источник сообщил о частном визите Лукашенко в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с частным визитом в Сочи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», — рассказал собеседник агентства.

Белорусский лидер, по его словам, «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».

Предыдущий визит Лукашенко в Сочи состоялся 28 мая. Тогда он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи в резиденции Бочаров Ручей лидеры двух стран обсуждали партнерство двух стран — в сфере торговли и экономики, энергетики и культурно-гуманитарные вопросы и двусторонние отношения. Кроме того, Лукашенко привез с собой на встречу с лидером России «аналитические материалы белорусских спецслужб». Эти сведения касаются «ситуации вокруг Белоруссии и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике», отметил Лукашенко.

Переговоры президентов двух стран длились больше пяти часов.