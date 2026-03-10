Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Рука мужчины превратилась в «боксерскую перчатку» после укуса паука

Рука британца превратилась в боксерскую перчатку после укуса паука
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рука мужчины из Англии превратилась в «боксерскую перчатку» после укуса паука, пишет Daily Star.

По словам Криса Кигана, он проснулся и заметил на тыльной стороне правой руки крошечную отметку размером с булавочную головку. Когда вокруг укуса появилось покраснение, мужчина обратился к фармацевту. Тот предположил, что это может быть укус паука, и назначил курс антибиотиков.

Однако лечение не помогло. Терапевт выписал второй курс антибиотиков, но воспаление продолжало усиливаться, а рука начала быстро опухать и краснеть. В итоге Киган был вынужден срочно обратиться в больницу.

Врачи обнаружили серьезную инфекцию мягких тканей и уже через несколько часов провели операцию, чтобы удалить пораженный участок и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Крис провел в больнице пять дней и перенес несколько хирургических процедур. После выписки на руке у него осталось шесть швов и заметные рубцы.

Британец рассказал, что в какой-то момент его рука распухла до размера «боксерской перчатки». Сам укус стал фиолетовым, а кожа вокруг него сильно воспалилась.

По словам медиков, точно установить причину заражения сложно. Не исключается, что укус мог быть нанесен ложной черной вдовой, популяция которой в последние годы активно распространяется в Великобритании. Однако врачи также допускают, что инфекция могла попасть в рану уже после укуса.

«Если бы я проигнорировал это, мне могли ампутировать палец или даже руку. Мог начаться сепсис», — добавил Киган.

Ранее ученые выяснили, какие пауки плетут самую прочную в мире паутину.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!