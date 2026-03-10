Рука мужчины превратилась в «боксерскую перчатку» после укуса паука

Рука мужчины из Англии превратилась в «боксерскую перчатку» после укуса паука, пишет Daily Star.

По словам Криса Кигана, он проснулся и заметил на тыльной стороне правой руки крошечную отметку размером с булавочную головку. Когда вокруг укуса появилось покраснение, мужчина обратился к фармацевту. Тот предположил, что это может быть укус паука, и назначил курс антибиотиков.

Однако лечение не помогло. Терапевт выписал второй курс антибиотиков, но воспаление продолжало усиливаться, а рука начала быстро опухать и краснеть. В итоге Киган был вынужден срочно обратиться в больницу.

Врачи обнаружили серьезную инфекцию мягких тканей и уже через несколько часов провели операцию, чтобы удалить пораженный участок и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Крис провел в больнице пять дней и перенес несколько хирургических процедур. После выписки на руке у него осталось шесть швов и заметные рубцы.

Британец рассказал, что в какой-то момент его рука распухла до размера «боксерской перчатки». Сам укус стал фиолетовым, а кожа вокруг него сильно воспалилась.

По словам медиков, точно установить причину заражения сложно. Не исключается, что укус мог быть нанесен ложной черной вдовой, популяция которой в последние годы активно распространяется в Великобритании. Однако врачи также допускают, что инфекция могла попасть в рану уже после укуса.

«Если бы я проигнорировал это, мне могли ампутировать палец или даже руку. Мог начаться сепсис», — добавил Киган.

Ранее ученые выяснили, какие пауки плетут самую прочную в мире паутину.