Политика

Шеф Пентагона заявил о надежде, которую дал разговор Путина и Трампа

Хегсет: разговор Путина и Трампа дает надежду на восстановление мира на Украине
Global Look Press/РИА Новости

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает возможности восстановление мира на Украине и Ближнем Востоке. Об этом на пресс-конференции заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, сообщает ТАСС.

Он отметил, что глава Белого дома поддерживает «крепкие» отношения с мировыми лидерами, что предоставляет Соединенным Штатам «возможности и варианты действий». Трамп говорил, что это была «хорошая» беседа, обратил внимание Хегсет.

«Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», — сказал шеф Пентагона.

По его словам, президенты также обсудили, что РФ «не должна быть вовлечена» в конфликт Ирана с США и Израилем.

9 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Лидеры России и США созвонились по инициативе американской стороны.

Также Ушаков заявил, что главы двух стран сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине.

Ранее в России объяснили, как война с Ираном может навредить США.

 
