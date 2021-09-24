На Украине предложили отменить закон «об олигархах»

В Верховную раду Украины поступило 11 проектов постановлений об отмене закона «об олигархах». Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами инициативы являются депутаты от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность», сообщает агентство.

Депутат партии «Слуга народа» Федор Вениславский сказал, что в Верховной раде предложили внести правки в только что принятый закон «об олигархах» из-за правовой ошибки.

«Устранение противоречий в принятом Верховной радой законе осуществляется в соответствии со статьей 131 закона о регламенте», — сказал депутат.

По его словам, пересмотр закона не означает его отмены.

Закон предусматривает создание списка лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес. Документ регламентирует контакты фигурантов списка с представителями власти.

Закон вступит в силу через полгода и будет действовать в течение десяти лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после принятия Верховной радой закона «об олигархах» страна избавилась от «олигархической ветви власти».