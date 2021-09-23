Во французском МИД заявили, что продолжат диалог с Москвой

Представитель МИД Франции заявил на брифинге, что власти страны намерены продолжать диалог с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Откровенный и требовательный диалог, начатый с Россией, будет продолжаться, чтобы защищать ценности и интересы европейцев», — сказали во французском внешнеполитическом ведомстве.

Заявление было ответом на вопрос о том, как развивается стратегический диалог между Елисейским дворцом и Кремлем, уточняет агентство.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь в организации выставки коллекции Морозовых в Париже.

Выставка открылась в среду, 22 сентября, коллекция будет экспонироваться до 22 февраля 2022 года. Из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, открытие переносили дважды.