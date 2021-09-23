Рада поддержала законопроект Зеленского об олигархах

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект об олигархах, разработанный президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».

«Слуга народа» дала 229 голосов, «За будущее» – 18, группа Довира – 15, «Голос» – 11», — говорится в сообщении.

2 июня Зеленский внес в Верховную раду законопроект об олигархах. Документ называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». В нем предлагается считать олигархами тех, кто имеет значительное влияние в экономической и политической сферах, а также контролирует медийное пространство.

Зеленский при этом выражал уверенность, что за время его президентства в стране исчезнут олигархи.

До этого в США указывали на то, что украинское государство страдает от коррупции, олигархов и людей, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа.