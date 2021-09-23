США обвинили Россию в «злонамеренных» действиях против Украины

По случаю празднования 30-летия независимости Украины, один из американских сенаторов, Джин Шахин совместно с коллегами представила на рассмотрение конгресса США проект резолюции, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» Москвы против Киева, сообщает RT.

В проекте политики упоминают о ряде значимых для Украины событий, произошедших в стране в период с 1990 года, среди которых, по их мнению объявление независимости государства, «Оранжевая революция» и так называемая «Революция достоинства».

«Сенат осуждает продолжающуюся злонамеренную деятельность Российской Федерации против Украины и продолжает призывать российские власти немедленно прекратить любую деятельность, нацеленную на ослабление Украины и дестабилизацию Европы», — говорится в проекте резолюции.

Сенаторы, в частности, напоминают о шагах украинских властей, которые они предприняли на пути к «демократии», среди них — сотрудничество Украины с НАТО и ЕС.

На этом фоне члены конгресса призывали правительства США и союзников усиливать санкционное давление на Россию до тех пор, пока страна «не выполнит свои международные обязательства уважать территориальную целостность Украины».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что финансовая помощь, предоставленная США Украине, должна достигать 1 млрд долларов в год. Он подчеркнул, что большая часть заявленной суммы будет направлена на сектор, обеспечивающий безопасность страны.