WSJ: Байден не смог дозвониться до Меркель сразу после вступления в должность

После вступления в должность президента США в январе 2021 года, Джо Байден решил созвониться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, но она отклонила его звонок, пишет газета Wall Street Journal.

«После переезда в Белый дом в январе президент Байден решил, что его первый звонок иностранному лидеру будет адресован Ангеле Меркель, что стало бы сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи Трампа», — говорится в статье.

По данным издания, у Меркель были другие планы — она отклонила звонок Байдена в тот день, потому что планировала уехать в свой загородный коттедж под Берлином.

«Меркель отвергла символические жесты американской стороны как неуместные и попросила своих помощников назначить другое время. В результате разговор состоялся в лишь понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась на работу», — сообщает WSJ.

В итоге первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо — с ним президент США поговорил 23 января.

Срок полномочий действующего канцлера Германии истекает в 2021 году. Меркель, занимающая этот пост с 2005 года, ранее заявляла, что не будет претендовать на должность во время следующих выборов.

Президент США Джо Байден вступил в должность 20 января 2021 года.