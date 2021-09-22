Зеленский объяснил важность Украины для НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США заявил, что НАТО будет слабее, если в составе альянса не будет Украины. Трансляцию выступления главы государства из Нью-Йорка вел телеканал «Дом».

«Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно», — сказал Зеленский.

Это уже второй визит президента Украины в США за последний месяц. Зеленский летал в Соединенные Штаты 30 августа, 1 сентября у него состоялась там встреча с президентом Джо Байденом. В среду, 22 сентября, запланировано выступление украинского президента на сессии Генассамблеи ООН.

Ранее в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.