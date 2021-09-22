Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Петербурге обнаружили пакет с телом младенца в реке Ижора 21:07
В ПГНИУ заявили, что к ЧОПу отсутствовали претензии до стрельбы 21:01
Украинский боксер объяснил, почему жестко добивал россиянина 20:58
На Украине заявили, что хотят получать от США $1 млрд в год 20:53
Жители Северодвинска потребовали наказать живодеров, насмерть замучавших кота 20:52
Дочь Шойгу выписалась из роддома 20:52
Минздрав США раскрыл данные о случаях насилия над детьми в лагерях беженцев... 20:51
Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами 20:49
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября 20:46
Ярошенко назвал немотивированным отказ суда в США освободить его 20:37

Зеленский объяснил важность Украины для НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Evan Vucci/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США заявил, что НАТО будет слабее, если в составе альянса не будет Украины. Трансляцию выступления главы государства из Нью-Йорка вел телеканал «Дом».

«Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно», — сказал Зеленский.

Это уже второй визит президента Украины в США за последний месяц. Зеленский летал в Соединенные Штаты 30 августа, 1 сентября у него состоялась там встреча с президентом Джо Байденом. В среду, 22 сентября, запланировано выступление украинского президента на сессии Генассамблеи ООН.

Ранее в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Путин и Эрдоган никогда не встречаются, чтобы просто пожать руки»
Политологи рассказали о возможных договоренностях Путина и Эрдогана в Сочи
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
Эксперты оценили возможности американского бомбардировщика B-21 Raider
«Меланхолики выбирают белый»: что цвет машины говорит о ее хозяине
Психологи связали цвет автомобиля с характером водителя
Польская компания PGNiG примет участие в сертификации «Северного потока — 2»
Эрдоган направил в Сирию более 4000 солдат перед встречей с Путиным
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS
Новости и материалы
В Петербурге обнаружили пакет с телом младенца в реке Ижора
В ПГНИУ заявили, что к ЧОПу отсутствовали претензии до стрельбы
Украинский боксер объяснил, почему жестко добивал россиянина
На Украине заявили, что хотят получать от США $1 млрд в год
Жители Северодвинска потребовали наказать живодеров, насмерть замучавших кота
Дочь Шойгу выписалась из роддома
Минздрав США раскрыл данные о случаях насилия над детьми в лагерях беженцев в Техасе
Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября
Ярошенко назвал немотивированным отказ суда в США освободить его
Туристический кешбэк принес в экономику регионов России около 70 млрд рублей
Группа «Кис-Кис» показала изнасилование в новом клипе
Мама Роналду: мой внук в 2017-м был выше Месси, это очень смешно
Известный блогер дебютировал в Кубке России и пропустил три мяча за семь минут
В ЕС призвали пересмотреть отношение Евросоюза к России
В Боснии фанаты напали на футбольных судей и сожгли их автомобиль
На МКС обнаружили превышение допустимой концентрации плесени в воздухе
Жених сломал спину после того, как его неудачно подбросили на руках на свадьбе
Все новости
Преждевременно состарились: раскрыта тайна замерших галактик
Ученые выяснили, почему в некоторых галактиках не рождаются звезды
Microsoft показала новые гаджеты. Почти все они будут поддерживать Windows 11
Microsoft представила складывающийся смартфон Surface Duo 2
Несогласие, сожаление и халва
Как в России отреагировали на слова Эрдогана об аннексии Крыма
«Нельзя так летать». В Хабаровском крае пропал Ан-26
Спасатели ищут самолет Ан-26 в ночных условиях под Хабаровском
Кастеты и пистолеты. Что известно о массовой драке в Евпатории
В Крыму задержали 58 человек после драки со стрельбой на заправке
«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией»
Москва вновь обвинила Вашингтон в развязывании «визовой войны»
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
Niva станет отдельным брендом Renault
Lada Niva перенесут на французскую платформу
Фоторобот маньяков попробуют составлять по крови. Эксперты опасаются погрешностей
Биоинформатик рассказал, что можно узнать о серийном убийце по крови и сперме
Модельеры пересчитали зубы
Telegram-каналы нашли российские корни у серег-зубов модельера Симон Роша
«Хотел припугнуть, а не убивать»
Москвич застрелил из ружья бывшую невестку из-за раздела имущества
Складной смартфон и Windows 11: главное с конференции Microsoft
Microsoft провела осеннюю презентацию
Поделить детей и дом. Бред Питт пожаловался суду на коварство бывшей жены
Анджелина Джоли и Брэд Питт судятся за особняк на юге Франции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях