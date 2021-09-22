Верховная рада не признала выборы в Госдуму России

Верховная рада Украины признала нелегитимными выборы в Государственную Думу России. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

За принятие данного решения проголосвали 322 народных депутата.

«Верховная рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года незаконными <…> и призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Парламентарии подчеркнули, что проведение голосования в Республике Крым, а также в Луганской и Донецкой областях было незаконным.

Ранее признать выборы в Госдуму в России отказались власти Грузии. Тогда в МИД страны подчеркнули, что приняли такое решение в связи с проведением голосования в Крыму и Севастополе.

Выборы в Госдуму в России завершились 19 сентября. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.