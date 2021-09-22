В СМИ узнали подробности покушения на помощника Зеленского

В автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира выстрелили 18 раз. Об этом сообщил руководитель киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко, сообщает «РИА Новости».

«Осуществлено около 18 выстрелов. Сам Сергей Шефир не пострадал», — заявил он.

По словам Хоменко, в результате происшествия был ранен водитель Шефира, в него попали три пули. Правоохранительные органы уже отрабатывают ряд версий случившегося, однако их пока нельзя озвучивать.

Покушение произошло 22 сентября на дороге — автоматная очередь прошила автомобиль советника Шефира. В результате, по факту покушения было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Введена спецоперация «Сирена».