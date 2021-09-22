Депутат Рады обвинил Зеленского в узурпации власти

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний обвинил президента Украины Владимира Зеленского в узурпации власти, передает РИА «Новости».

«На 100% свой генпрокурор, свой глава СБУ, ручное монобольшинство, управляемый кабмин привели к тому, что Украина из парламентско-президентской республики де-факто превратилась в президентскую», — заявил парламентарий в ходе выступления в Раде.

По его словам, за годы президентства Зеленского выросли тарифы, цены, увеличилось состояние его ближайшего окружения и зарплаты правоохранителей. Депутат выразил мнение, что глава государства построил страну, «где кровопролитие на Донбассе продолжается, а салюты стреляют на днях рождениях» пособников президента.

«Вы построили страну, где за счет за коммуналку бабушки получают не только инфаркт, но и уже инсульт», — подытожил Загородний.

Ранее на Украине назвали Зеленского «идиотом» из-за цен на газ.