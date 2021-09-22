Джонсон и Байден договорились о подходе к России во время встречи в Вашингтоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях. Об этом сообщил представитель британского лидера по итогам переговоров двух политиков в Вашингтоне, передает ТАСС.

По его словам, Джонсон с нетерпением ждет объявленного ранее главой Белого дома на 9-10 декабря «Саммита за демократию», «который поможет осуществить международные действия». Отмечается, что на этом саммите будут обсуждать такие темы, как защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.

В ходе встречи Джонсон и Байден также обсудили новое соглашение в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США — AUKUS. По их словам, это партнерство ясно воплощает общие ценности Великобритании и Соединенных Штатов и их подход к миру.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Первой инициативой в рамках нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

При этом в МИД Австралии заявили, что AUKUS не является военным союзом.