Президент Литвы: гибридная атака Белоруссии угрожает международной безопасности

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что гибридная атака, предпринятая белорусскими властями с использованием нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, якобы направляемых Минском в Европу, стала угрозой для всего европейского сообщества. Об этом он рассказал в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, трансляция которой ведется на канале Всемирной организации в YouTube.

«Гибридная атака со стороны Белоруссии несет угрозу не только для Литвы, она угрожает международной безопасности. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы люди не использовались как инструмент гибридной атаки», — подчеркнул Науседа.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно солидарно ответить на этот вызов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой.

По ее словам, «гибридные атаки» негативно отражаются в первую очередь на Литве и Польше.

Меркель отметила, что в текущей ситуации нужно организовать гуманитарную помощь и защиту внешних границ, наподобие того, как это делали в Греции.