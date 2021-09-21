Слуцкий не получил визу для поездки на ГА ООН в Нью-Йорке

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что он единственный из делегации РФ, кто еще не получил американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС.

ГА Организации Объединенных Наций пройдет в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября.

«Я единственный из всей делегации России на данный момент не получил визу. Вероятность того, что ее дадут непосредственно перед вылетом, крайне мала. Причины задержки посольство США не объясняет», — сказал Слуцкий.

При этом глава комитета допускает, что задержки с выдачей визы могут быть связаны с наличием его фамилии «в американских черных списках, как и имен многих других российских политиков».

«Однако санкции, наложенные в обход ООН, не дают Соединенным Штатам право закрывать въезд официальным лицам России на заседания крупнейшей международной организации», — пояснил Слуцкий.

По его словам, невыдача визы Соединенными Штатами является невыполнением своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН.

76-я сессия Генассамблеи ООН была открыта 14 сентября в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Ранее американский политолог оценил вероятность новых санкции США против России.