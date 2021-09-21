В Совфеде рассказали об атаках на систему электронного голосования в первые часы выборов

Глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров заявил, что почти 330 кибератак было совершено на систему электронного голосования на выборах в Госдуму из-за рубежа в первые часы ее работы, большая их часть – из США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На систему электронного голосования были организованы беспрецедентные кибератаки. Их цель была дискредитировать систему электронного голосования», — заявил сенатор.

Он отметил, что в первые часы работы электронного голосования 17 сентября и до 12:00 по мск специалисты зафиксировали 329 кибератак. Их основная задача - затруднить доступ граждан к сервисам ЭГ.

Джабаров утверждает, что больше половины из них производились с территории США. Другие кибератаки осуществлялись из Дании, ФРГ, Нидерландов, ОАЭ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на кибератаки и откровенное вмешательство в выборы, США не удалось дискредитировать избирательную систему в России.

Она отметила, что Вашингтон «по традиции» начал допускать антироссийские заявления, не подкрепляя свои доводы «какой-либо фактурой» и не признавая итогов состоявшихся выборов.