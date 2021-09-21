Песков ответил на вопрос, когда Путин поздравит «Единую Россию» с победой на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет встречу с главами политических партий на текущей неделе.

«Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий в режиме видеоконференции, и, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах», — сказал он.

В России с 17 по 19 сентября прошли выборы в Госдуму VIII созыва. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами состоялись прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

По результатам обработки 100% протоколов «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов избирателей. Всего в Госдуму прошли восемь партий.