Глава Еврокомиссии возмутилась срывом соглашения по подлодкам между Австралией и Францией

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала «неприемлемым» отношение к Франции после разрыва соглашения с Австралией по поставке подводных лодок. Ее слова передает CNN.

«С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что прежде чем продолжить вести дела как обычно, необходимо прояснить эту ситуацию.

Ранее стало известно, что Великобритания, США и Австралия заключили соглашение по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (AUKUS), которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Их строительство запланировано в австралийской Аделаиде.

Таким образом, Австралия разорвала контракт, заключенный в 2017 году с французской компанией Naval Group по поставкам подводных лодок Barracuda. Париж должен был поставить Канберре 12 ударных подлодок, контракт оценивался в $50 млрд.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии расторгнуть контракт на строительство подлодок «ударом в спину».