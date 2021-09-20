Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве

Московская городская избирательная комиссия подсчитала 100% протоколов на выборах в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Мосгоризбирком.

По итогам обработки протоколов партия «Единая Россия» набрала 36,98% голосов на выборах в Госдуму в столице. На втором месте по количеству голосов избирателей в Москве — КПРФ с 22,66%, далее следуют «Справедливая Россия» (7,34%), «Новые люди» (7,09%) и ЛДПР (7,08).

Партия «Яблоко» получила 4,89% голосов, «Партия пенсионеров» получила 2,85% голосов, «Зеленые» — 2,40%, Российская партия свободы и справедливости — 1,97%, «Зеленая альтернатива» — 1,76% голосов, «Родина» — 1,22%, «Партия Роста»— 1,11%, «Коммунисты России» — 1,10% голосов, а «Гражданская платформа» — 0,27%.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы.

17, 18 и 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, в девяти субъектах — глав регионов, еще в 39 — региональные парламенты.