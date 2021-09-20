В Сенате США запретили демократам выделить $3,5 трлн на беженцев

Независимый эксперт Сената Элизабет Макдонаф запретила Демократической партии США использовать $3,5 млрд для финансирования получения гражданства нелегальными мигрантами, пишет Daily Mail,.

Демократы планировали на эти деньги легализовать около 8 млн иммигрантов, выдав им грин-карты. Среди них те, кого родители привезли в США еще детьми.

По заключению Макдонаф, предложение не соответствует строгим правилам партийных расходов. «Политические последствия этого предложения намного перевешивают поступления в бюджет, которые они обещают», — написала эксперт в заключении.

Идея Демократической партии заключалась в том, чтобы разрешить иммигрантам, не имеющим документов, получить гражданство США, если они пройдут проверку биографических данных и состояния здоровья, а также внесут $1,5 тыс. в американский бюджет.

По оценкам демократов, предложение привнесет в экономику страны в течение десяти лет около $1,5 трлн. Однако бюджетное управление Конгресса посчитало, что такое количество легализованных мигрантов приведет к расходам в $139 млрд на льготные выплаты.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президента США Джо Байдена обязали вернуть спорную иммиграционную программу его предшественника Дональда Трампа, запрещающую искателям убежища оставаться в США на время ожидания слушаний по их запросу. Программа получила неофициальное название «Оставайтесь в Мексике».