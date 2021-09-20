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ЦИК: в 35 субъектах РФ есть случаи признания бюллетеней недействительными

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Сергей Фадеичев/ТАСС

В 35 субъектах России есть случаи признания бюллетеней недействительными. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

По данным ЦИК, всего в России уже признаны недействительными 25 830 бюллетеней на 107 участках. При этом на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге результаты голосования были полностью отменены.

«По информации, которая к этому времени к нам подошла, в трех субъектах РФ — это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург — на сей момент отменены итоги голосования на трех избирательных участках в связи с допущенными многочисленными нарушениями процедуры голосования», — пояснила Памфилова.

При этом она отметила, что основания для отмены выборов имеются на 6-7 участках в Петербурге.

19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

По результатам обработки 99% протоколов, на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» (49,82%), на втором месте КПРФ (19,00%), на третьем ЛДПР (7,49%). 

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
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