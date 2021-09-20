Поклонская пообещала рассказать о новом месте работы «очень скоро»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская высказалась о прошедших выборах и пообещала рассказать о новой должности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Поклонская пожелала новым избранникам оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны.

«Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере», — говорится в сообщении.

В конце августа стало известно, что Поклонская может получить назначение на дипломатический пост. Как написал РБК, в Кремле уже обсудили вопрос о ее дальнейшем трудоустройстве — она может занять должность посла России в Кабо-Верде. Ожидается, что ее коллеги в Госдуме рассмотрят вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время.

Она ответила, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать слухи о ее дальнейшем назначении не будет.

Ранее Поклонская допустила свое возвращение на пост прокурора Крыма и выразила уверенность в том, что крымчане поддержали бы ее кандидатуру.