В Кремле заявили, что решений о смене состава правительства после выборов в Госдуму не принималось

Решений по изменению состава правительства после выборов в Госдуму не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В случае, если президент примет решение о каких-то назначениях, то, разумеется, по новой Конституции потребуется согласование с думой... Но что касается, будет или не будет решение президента, мы никогда это не анонсируем», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в данный момент «никаких решений нет».

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле позитивно оценивают прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности.

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. Уточняется, что общественная палата (ОП) России и региональные палаты направили на выборы депутатов в Государственную Думу более 100 тыс. наблюдателей.