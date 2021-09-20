Саакашвили заявил, что «Северный поток –2» может быть полезен Украине

Бывший президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что в долгосрочной перспективе газопровод «Северный поток — 2» может стать полезным для Киева. Об этом сообщает Energetyka24.

Саакашвили отметил, что в краткосрочной перспективе российский трубопровод является «очень опасной штукой» для Украины, так как в случае «нападения» России весной будущего года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев.

«В долгосрочной перспектив газопровод может принести выгоду Украине. У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — подчеркнул Саакашвили.

Он отметил, что Киев может извлечь выгоду из «этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы».

Ранее Саакашвили заявил, что нашел альтернативу для Украины после запуска российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, после завершения строительства газопровода украинским властям необходимо приступить к разработке собственных ресурсов, в частности «зеленого» водорода.