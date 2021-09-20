Венедиктов заявил, что система электронного голосования Москвы выдержала все атаки

Российский журналист, председатель Общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва Алексей Венедиктов заявил, что московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за три дня выдержала все хакерские атаки. Об этом пишет Интерфакс.

Венедиктов также раскрыл, что из-за того, что взломом системы зафиксирован не был, техническая группа получит денежную премию.

Ранее сообщалось, что в Общественном штабе по наблюдению за выборами подвели промежуточные итоги дистанционного электронного голосования. Отмечается, что голоса электронных избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, будут перепроверены. Венедиктов уточнил: «Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос».

Функцией отложенного решения воспользовались около 16% участников онлайн-голосования.