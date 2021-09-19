В Париже заявили, что Макрон «не отменял» визит в Швейцарию

Елисейский дворец заявил, что ноябрьская встреча президента Эммануэля Макрона со швейцарским коллегой Ги Пармеленом «не была отменена», сообщает РИА «Новости».

В резиденции Макрона заявили, что ранее озвученный в СМИ срыв оборонного контракта между Францией и Швейцарией «тем более» не мог бы стать причиной отмены визита. Там уточнили, что дата встречи двух лидеров все еще не определена.

В Берне также заявили, что встреча сторон не была окончательно подготовлена и согласована, и ее перенос не приравнивается к отмене.

Ранее Швейцария отказалась от покупки французских истребителей Rafale — вместо них она решила приобрести американские истребители F-35. Швейцарское издание Le Matin сообщало, что это «крайне рассердило» президента Франции, в связи с чем он отменил ноябрьский визит в Берн.

Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Поводом послужило недавнее создание военного альянса AUKUS (Великобритания — США — Австралия), из-за которого Париж потерял контракт с Канберрой от 2016 года на поставку 12 подлодок.