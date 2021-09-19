Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в заксобрание ЕАО

Партия прямой демократии набирает 6,78% голосов на выборах в Законодательное собрание Еврейской автономной области по итогам обработки 23,5% протоколов, следует из данных ЦИК.

Сейчас в регионе лидирует «Единая Россия» — с 57,36% голосов, КПРФ предварительно набирает 16,47%, ЛДПР — 7,88% голосов, Партия прямой демократии — 6,78%.

У «Справедливой России - За правду», «Коммунистов России» и партии «Родина» пока менее 5% голосов.

В стране с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму, проголосовать на них можно на избирательном участке или в режиме онлайн. В ряде регионов, в том числе на Камчатке, голосование уже завершено. «Газета.Ru» следит ща ходом выборов в режиме онлайн.

Нижняя палата избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партспискам, 225 — по одномандатным округам в один тур. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее МВД сообщило, что не зафиксировало серьезных проблем в ходе проведения голосования в Госдуму.