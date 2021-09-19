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Постпред России при ЕС назвал доклад ЕП по стране «образцом вмешательства» в ее дела

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов раскритиковал доклад Европарламента по отношениям с РФ, назвав его «классическим образцом вмешательства во внутренние дела страны», передает РИА «Новости».

«Сам документ представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — заявил он.

По мнению дипломата, доклад можно будет цитировать в учебниках.

«Вмешательство в избирательный процесс, вмешательство в политическую жизнь и, помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее», — продолжил Чижов.

По его словам, через весь этот документ «красной нитью проходит мысль, что есть плохие правительство, президент, парламент», а также имеется «некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти «путь к свету».

«Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно», — считает дипломат.

Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались — 103, воздержались — 72.

Автор доклада считает, что Россия «угрожает миру и безопасности в Европе», проводит крупномасштабные военные учения и дестабилизирует ситуацию на Украине, в Грузии и Молдавии. Документ предлагает разработать четкую стратегию по «сдерживаю российской агрессии», а также «не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму» в случае «нарушения демократических процедур и международного права».

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ЕС — Россия
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