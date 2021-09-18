Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Столичный градоначальник отдал свой голос при помощи мобильного телефона во время посещения Общественного штаба по контролю за голосованием, сообщает ТАСС.

«В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента. Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу», — отметил Собянин.

По его словам, электронное голосование в столице показало себя технологически устойчивым и надежным, несмотря на повышенный запрос со стороны избирателей, особенно в первые часы работы ДЭГ, а также хакерские и DDOS-атаки.

Ранее руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук заявил, что в первый день голосования на выборах в Госдуму на ресурсы ЦИК были совершены три атаки из-за рубежа. При этом он не стал называть страны, на территории которых находились IP-адреса.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.