Спикер киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович назвал шуткой предложение переименовать Украину в Соединенные земли Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик предложил новое название для своей страны накануне в ходе интервью YouTube-каналу Politeka, когда журналист зачитала комментарий читателя, посоветовавшего назвать страну Америкой.

«Соединенные штаты Украины, почему нет? Соединенные земли Украины можно было бы назвать», — сказал Арестович.

Это не первое подобное высказывание украинского политика.

Ранее спикер заявлял, что Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. По его словам, это будет более правильное название, так как в действительности украинцы — это русы. Кроме того, Арестович отметил, что конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российской войной».

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила собственный вариант нового названия для государства.