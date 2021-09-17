Медведев обвинил США в ухудшении отношений между Россией и Западом

События на Украине в 2014 году испортили отношения России и Запада, но в значительной степени в ухудшении этой ситуации виноваты США. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Именно жесткая позиция США, которая свелась к давлению на европейские страны, привела к тому, что наши отношения стали портиться и закончились введением взаимных санкций», — подчеркнул Медведев.

Политик напомнил, что сначала были введены именно санкции США против РФ, затем — Европейского союза, после чего последовали контрмеры российской стороны.

«И мы вошли в спираль противоречий. Из нашего лексикона исчезло взаимопонимание, партнерское в значительной степени, которое было даже в период 2008 года и которое на самом деле помогло нам совместно справиться с экономическим кризисом 2008-2009 годов», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

По его словам, отношения России с Западом также «стали заложником союзнических отношений внутри НАТО и консолидированной позиции Европейского союза». Таким образом, Россия не была сторонником ухудшения отношений с западными странами, резюмировал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций из-за запуска «Северного потока — 2», так как РФ «живет с санкциями живем с 2014 года». На сегодняшний день, по его мнению, происходит так называемый «ритуальный танец, который исполняют европейские политики, с одной стороны, а с другой – американские, для того чтобы признать факт, что «Северный поток — 2» состоялся».