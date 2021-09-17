В Гааге прошли первые консультации России и Нидерландов по кибербезопасности

Первые межведомственные консультации по кибербезопасности между Россией и Нидерландами прошли 16-17 в Гааге, стороны констатировали необходимость недопущения конфронтации в сфере киберпространства, следует из опубликованного на сайте МИД РФ сообщения.

«Повестка дня консультаций включала широкий спектр вопросов обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ [информационно-коммуникационных технологий — прим. «Газеты.ру»] на глобальных и региональных площадках, а также двустороннем треке», — указано в документе.

Ранее стало известно, что Россия не имеет договоренностей с США об организации встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшие месяцы вопреки сообщения в СМИ. Сообщалось, что на повестке саммита будут стоять такие вопросы, как стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, а также ситуация на Украине, в Афганистане, Центральной Азии и Ближнем Востоке.