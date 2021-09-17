Совбез Украины ввел санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе

Совбез Украины ввел санкции против участников избирательного процесса в Госдуму в Крыму и Донбассе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает ТАСС.

«Санкции касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей», — заявил Данилов на брифинге.

По его мнению, Россия якобы «не имеет права» проводить выборы на указанных территориях.

Ранее президент Украины Михаил Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму. Украинский лидер уверен, что жители региона могут это сделать «ради безопасности».

Выборы в российский парламент пройдут с 17 по 19 сентября, в голосовании могут принять участие жители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта. Как отмечал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, в середине июля число жителей Донбасса, получивших паспорт РФ, превысило отметку в 600 тыс. человек.