Французский депутат потребовал выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам

Между Францией и США возник беспрецедентный дипломатический скандал после того, как Австралия аннулировала с Парижем крупный контракт по строительству подводных лодок, предпочтя американские атомные субмарины, пишет France Info.

«Парижу нужно перестать тешить себя иллюзиями, а также выйти из Североатлантического альянса и закрыть центр передового опыта НАТО в области космической безопасности, который Штаты хотят разместить в Тулузе», — заявил депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. По его словам, страна больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack.