Участники саммита ШОС приняли совместную декларацию

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) привержены борьбе с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией, которая угрожает национальной и региональной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию, принятую по итогам саммита ШОС в Душанбе.

«Государства-члены убеждены, что коррупция во всех ее проявлениях является угрозой национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективности государственного управления, негативно влияет на международный авторитет и инвестиционную привлекательность государств, сдерживает их поступательное социально-экономическое развитие», — говорится в документе.

В результате, в итоговой декларации члены ШОС выступили за укрепление международного сотрудничества в сфере антикоррупционной деятельности.

Юбилейный саммит глав государств-членов ШОС прошел 17 сентября 2021 года в Душанбе под председательством Рахмона. Участники саммита обсудили итоги работы и перспективы дальнейшего взаимодействия в ШОС, а также ситуацию в Афганистане. В частности, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан, а также задействовать потенциал организации для содействия инклюзивному мирному процессу в Афганистане.