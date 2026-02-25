Трамп рассказал об участии США в ликвидации наркобарона в Мексике

Трамп сообщил об участии США в ликвидации наркобарона Эль Менчо в Мексике

Главарь мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, более известный под псевдонимом «Эль Менчо», был убит мексиканскими силами с использованием американской разведки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу, передает Fox News.

«Мы также восстанавливаем американскую безопасность и доминирование в Западном полушарии, действуя в целях обеспечения наших национальных интересов и защиты нашей страны от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства», — сказал Трамп.

По его словам, на протяжении многих лет обширные территории в американском регионе, включая значительные части Мексики, «контролировались кровожадными наркокартелями», поэтому они были объявлены террористическими организациями.

Благодаря новой военной кампании страна перехватила рекордные объемы наркотиков, поступающих в США, и практически полностью остановили их проникновение по воде или морю, отметил президент.

«Вы, наверное, это заметили», — пошутил он, имея в виду действия Пентагона по уничтожению судов наркокартелей в Карибском бассейне и Тихом океане.

В феврале в Мексике вспыхнули масштабные беспорядки, охватившие 20 из 32 штатов страны. Причиной послужила военная операция, проведенная 22 февраля, в ходе которой был ликвидирован Немесио Осегера Сервантес.

