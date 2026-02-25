Петербургский метрополитен перечислил самые необычные вещи, оставленные пассажирами

В петербургском метрополитене рассказали о самых необычных вещах, забытых пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителей метрополитена, пассажиры забывали перфоратор, зубные протезы, детскую коляску, женский манекен и сумку с 2 млн рублей.

«Ларь со свежепойманной рыбой... детская коляска, кресло-туалет... сидение для унитаза, огнетушитель... верхняя часть манекена женщины, барабан», — поделились в метрополитене.

Также пассажиры однажды забыли чемодан с «продукцией для взрослых».

В прошлом году RT со ссылкой на пресс-службу столичного метро сообщало, что в Московском метрополитене регулярно обнаруживаются потерянные пассажирами предметы и вещи, среди которых есть и очень необычные находки. Так, например, в этом году сотрудники обнаружили в вагонах забытый деревянный мольберт с кистями и красками.

Среди других необычных находок – народные костюмы (причем как детские, так и взрослые), виниловые пластинки и даже электрическая варочная панель. Теряли пассажиры в метро и гитары, различные мягкие игрушки, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Всего с начала текущего года в столичном метро обнаружили порядка 25 тысяч потерянных вещей и предметов.

