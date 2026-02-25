Размер шрифта
Подчиненная Зеленскому бригада потребовала вывода с фронта

ТАСС: солдаты президентской бригады ВСУ потребовали вывода с фронта из-за потерь
Первая президентская бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчиненная напрямую главе государства Владимиру Зеленскому, потребовала вывести личный состав с фронта из-за крупных потерь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, фугасные авиабомбы значительно проредили ряды бригады, которая воевала в Запорожской области.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с самого начала украинского конфликта предприняла усилия, чтобы завершить все мирным путем, было в том числе разработано соглашение, однако после вмешательства Великобритании в процесс дело вернулось на военный трек.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с начала специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, к настоящему времени под контролем России находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются. Наступление идет, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее в России создали первый управляемый боеприпас, способный преодолеть более 100 км.

 
