Мэр Смоленска призвал откликнуться возможных очевидцев исчезновения девочки

Мэр Смоленска Новиков обратился к горожанам после пропажи девочки
ПСО «Сальвар» Смоленская область

В Смоленске ищут девятилетнюю школьницу, которая утром 24 февраля ушла гулять с собакой и не вернулась. Мэр Смоленска Александр Новиков в своем Telegram-канале призвал возможных очевидцев откликнуться.

«Обращаюсь ко всем, кто находился в это время там или проезжал мимо: пожалуйста, проверьте записи видеорегистраторов, вспомните, не видели ли вы этого ребенка. Даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться важной», — сообщил градоначальник.

Ребенка в последний раз видели около 8:00 на улице Маршала Еременко в районе домов 58 и 60. Девочка была одета в темную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны . Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Школьница вышла из дома утром 24 февраля, чтобы выгулять собаку. По данным Telegram-канала «112», несовершеннолетнюю могли увезти на автомобиле в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители Смоленска заявили, что не исключают криминальную версию пропажи девочки с собакой.

 
