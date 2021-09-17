Варшава раскритиковала ролик МИД РФ к годовщине похода Красной армии на Польшу

В МИД Польши назвали агрессией поход Красной армии на республику 17 сентября 1939 года. Так, пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина прокомментировал запись МИД России в Twitter, в котором действия советских войск охарактеризовали как освободительный поход.

«Не было никакого «освободительного похода» - это была агрессия, осуществленная в сговоре с нацистской Германией. Польское государство не прекратило существование 17 сентября 1939 года. А жители оккупированных территорий вскоре стали жертвами преступлений советского государства», — написал дипломат в Twitter.

При этом в ролике, опубликованном в соцсети МИД России, отмечается, что Красная армия вошла в Польшу, чтобы не позволить вермахту подойти к Минску. Советские войска с ликованием встретили народы Западной Белоруссии и Западной Украины, подчеркнули в ведомстве.

17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску.



Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием.



Подробнее pic.twitter.com/yk0by4aC1A — МИД России (@MID_RF) September 17, 2021

Ранее сообщалось, что российское военно-историческое общество опубликовало документы, посвященные Смоленскому сражению 1941 года, в котором Красная армия сорвала сроки наступления гитлеровских войск на Москву.