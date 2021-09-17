Путин заявил, что США оставили после себя ящик Пандоры в Афганистане

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты оставили после себя ящик Пандоры, когда ушли из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского главы, американцы бросили в стране целый арсенал современного оружия.

«Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия, то это, пожалуй, единственное, чем талибы (организация запрещена в России) разжились, что талибы получили после двадцатилетнего присутствия западной коалиции в Афганистане», — сказал он.

Путин обратил внимание, что Афганистан находится в разрухе и оттуда бегут люди.

«Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», — подчеркнул российский лидер.

Как считает президент России, нужно помогать Афганистану в обретении мира и стабильности.

«Это временное правительство, как говорят сами «талибы», и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным, мы ведь здесь не видим представителей других этнических групп», — сказал он.

Комментируя возможность признания нового правительства в Афганистане, Путин напомнил, что оно не является репрезентативным.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения «Талибан» захватили власть в Афганистане. Это произошло после того, как американская армия начала выводить своих военных из страны. Операция по эвакуации американских граждан была прекращена 31 августа.