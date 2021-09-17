Путин сравнил вывод американских войск из Афганистана с бегством

Президент России Владимир Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана и заявил о необходимости стимулировать афганские власти к выполнению обещаний. Об этом глава государства сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «РИА Новости».

По словам президента, необходимо задействовать потенциал ШОС для содействия инклюзивному мирному процессу.

«Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма», — сказал он.

Для этого Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили власть в Афганистане. Это произошло после того, как американская армия начала выводить своих военных из страны. Операция по эвакуации американских граждан была прекращена 31 августа.